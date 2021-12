Napoli-Spezia con lo strano record dei liguri

Una notte stregata per il Napoli di Luciano Spalletti, sconfitto per la terza volta di fila in casa. Come riportato da Opta Italia, infatti, lo Spezia vincente a Fuorigrotta è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio, da quando Opta raccoglie questo dato (stagione 2004/05).Mattino.it

L’ennesima riprova di una serata storta, caratterizzata dal’autogol di Juan Jesus e da troppi errori negli ultimi metri degli attaccanti azzurri.