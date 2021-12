Modugno, giornalista: “Ieri il Napoli ha perso una partita clamorosa”

Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “E’ evidente che si deve analizzare il trend e questo è certificato dai numeri, al momento la situazione è negativa. Sicuramente l’analisi non può prescindere da fatti contingenti che hanno influenzato questo trend, non sono alibi però se facciamo gli osservatori non possiamo ragionare solo di pancia. Ieri il Napoli ha perso una partita clamorosa, se quella con l’Empoli è stata una partita grottesca quella con lo Spezia è stata anche peggio. I dati OPTA dicono che dal 2004 lo Spezia è l’unica squadra ad aver vinto in serie A senza mai tirare in porta. La riflessione dev’essere totale, ieri è mancata brillantezza, è mancata la freddezza sottoporta, è mancato ritmo, è mancato tutto, però al momento gira male al Napoli.”