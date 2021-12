Gallo, dir. Napolista: “Ha le sue colpe, la squadra non aveva idee chiare”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista: “Il KO del Napoli con lo Spezia? È stato un brusco passo indietro rispetto alla partita contro il Milan, ma riflette una situazione che va avanti da otto partite, in cui sono stati ottenuti solo otto punti. Con lo Spezia mi è sembrato di rivedere il Napoli molle dell’ultimo anno e mezzo. Spalletti ha indubbiamente le sue colpe, la squadra non aveva le idee chiare in campo. La sostituzione di Mertens all’intervallo? La sua prestazione non mi è sembrata così negativa da giustificare un cambio tra primo e secondo tempo.”

Fonte: Radio Punto Nuovo