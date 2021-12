L’attacco spuntito: solo uno raggiunge la sufficienza. Il Mattino non fa sconti

4,5 Lozano – Schierato a sinistra, punta Amian con continuità e mostra continuità con la prova del Meazza dal punto di vista dello spessore difensivo. Rincorre e copre con il giusto timing: Thaigo Motta gli piazza anche Gyasi in raddoppio. Bene quando si coordina per calciare al volo ma si divora quasi a porta vuota il gol dell’1-1.

5 Mertens – Si vede pochissimo nella prima parte del primo tempo: Erlic diventa come un eclisse personalizzata che lo scherma dai palloni giocabili. Lavora in asse con Lozano e migliora la performance, trovando anche due lampi che sfiorano il gol quando decide che deve fare tutto da solo. Ma è davvero troppo poco.

5,5 Petagna – Buoni i suoi blocchi nell’area dello Spezia che consente agli altri di liberarsi in area, è un centroboa che smista palloni, che aiuta a salire e catalizza i centrali, ma il fiuto del gol sembra decisamente oscurato. Fa fallo su Erlic prima di colpire e fare gol. Poi si smarrisce anche lui, anche perché palle ne arrivano poche.

6 Politano – Nikolau prova ad arginarne il raggio d’azione, primi minuti un po’ macchinosi, solo in una circostanza libera la gamba per trovare anche la soluzione pericolosa. Poi a inizio ripresa sembra quasi indemoniato, anche se non sempre preciso. Lo cercano tutti e lui si fa trovare e non si tira mai indietro

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)