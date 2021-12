Insigne, la carica: “Succede, ma occorre già pensare alla prossima!”

Il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, ha guardato la sconfitta della sua squadra da casa. E’ in isolamento causa positività al Covid, purtroppo. Dopo la gara, il suo commento, via Instagram. Più che altro un “suonare la carica”, un incoraggiamento per tutti. Un segnale. “Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsi subito e pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo!!!”. Insigne spera di poter vedere sparire l’infezione da Coronavirus durante questa pausa natalizia, in modo da ripresentarsi ai nastri di partenza già alla ripresa, il 6 gennaio, contro la Juventus.