Il programma della Coppa D’Africa dal 9 gennaio, dove seguire le gare

Il Camerun ospita la Coppa d’Africa 2021. Dopo il rinvio dell’anno scorso, resta la stessa denominazione, così come è stato per Euro 2020. La partita inaugurale è il 9 gennaio e si giocherà a Yaoundé tra i padroni di casa e il Burkina Faso (ore 18). Sono 24 le nazionali qualificate suddivise in 6 gironi da 4. Passano agli ottavi (dal 23 gennaio) le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze. Domenica 6 febbraio la finale. Tutte le 52 partite saranno trasmesse in Italia su Eurosport Player e Discovery+. Campione uscente è l’Algeria, che nel 2019 battè in finale il Senegal.

Fonte: CdS