Il CorrSport vota gli azzurri – Lozano e Petagna non incidono in zona gol. Male Ospina

Il Napoli chiude il 2021 con una sconfitta in casa contro lo Spezia, bestia nera, visto che l’aveva sconfitto ad inizio anno per 1-2. Una partita dove gli azzurri hanno fatto fatica come manovra, pochi tiri nello specchio, ad eccezione di Mertens, dove para Provedel. I liguri al primo affondo passano, punizione di Bastoni e Juan Jesus devia di testa nella propria porta, non impeccabile Ospina. Nella ripresa i partenopei cercano il pari, due reti annullate per fuorigioco e fallo in attacco di Petagna. Lozano però ha l’occasione più importante del match ma sbaglia a porta vuota, dove salva Erlic. Nel finale Porvedel salva sul tiro di Anguissa e traversa di Elmas. Secondo il CdS si salvano solo gli esterni di difesa e Lobotka a centrocampo.

Spalletti (all.) 5 – La sindrome del Maradona è ufficiale: terza sconfitta consecutiva. Prova a cambiarla, ma il Napoli sembra stanco e ancora vittima dei soliti cali di tensione. Nonché impreciso: 26 tiri, 0 gol.



Ospina 5 – Jesus lo coglie di sorpresa, sì, ma lo stesso sarebbe accaduto se a colpire fosse stato Manaj: in ritardo.

Di Lorenzo 6 – Chiude l’anno con la partita numero 25 tra Europa e campionato (tutte per intero) e per poco non pareggia. Non si arrende mai.

Rrahmani 5,5 – Vivacchia dopo i lussi con il Milan. Un po’ incerto, non da lui.

Juan Jesus 5 – Maldestro e anche fatale, l’intervento di testa con cui anticipa Manaj e batte Ospina.

Mario Rui 6 – Spinge e chiude una diagonale super su Manaj pronto a colpire. Ammonito e diffidato, salterà la Juve.

Ghoulam (41’ st) sv – La firma.

Lobotka 6 – Lotta e conquista possessi (9), sì, ma detta giochi che, nel traffico e nel grigiore di una fase offensiva blanda, diventano scolastici.

Elmas (33’ st) 6 – Entra tardi. Prova a sfondare e scheggia la traversa di testa: ahilui, non è sempre Milano.

Anguissa 5 – La condizione non è brillante e l’andamento è lento. Soffre il confronto con Maggiore e compagni di mediana.

Politano 6 – Alza i ritmi nel secondo tempo: tormenta Reca (e un po’ Bastoni), sforna cross e ci prova personalmente. Finché ne ha.

Demme (41’ st) sv – Minuti nel caos finale.

Zielinski 5 – Molti passi indietro: stranamente prevedibile, di certo non ispirato ma forse – forse – condizionato da un colpo rimediato in avvio.

Ounas (24’ st) 5,5 – Una bella idea per Di Lorenzo e un tiraccio a mare.

Lozano 5 – Ha due occasioni per pareggiare, una addirittura d’oro, ma il destro è sempre debole. Come la sua spinta e le accelerazioni a sinistra.

Mertens 5 – Quarantacinque minuti e arrivederci. Un tempo in cui ci mette oltre mezzora a lasciare qualche traccia: un tacco, un tiro al lato. Pochino.

Petagna (1’ st) 5 – Ci mette sempre il cuore, ma ieri urgevano gol: 115, i giorni senza trovarlo.

Fonte: F. Mandarini (CDS)