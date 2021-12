I panchinari poco incisivi, “Il Mattino” non promuove nessuno. I voti

5,5 Ounas – Uno, due, tre avversari che salta poi va al tiro di sinistro che finisce … in fallo laterale. Certo, non ha la bacchetta magica, si piazza lì a destra e si alterna con Politano ma in realtà il suo è un contributo modesto, come se non avesse nulla dentro di sé. E infatti l’impatto alla partita non è per nulla positivo.

5 Elmas – È l’altro scudiero da mettere a sostegno di Petagna nella speranza che inventi qualcosa, si piazza in mezzo al campo e stavolta è lì a centrocampo che prova a fare la differenza, ma non comprende che la ragnatela dello Spezia va affrontata con maggiore determinazione e grinta e non con soffici palleggi. Prende la traversa.

sv Ghoulam – Ancora una volta non va oltre la manciata di secondi finali, giusto per concludere la stagione. Ormai non è ben chiaro che tempi abbia ancora per poter tornare a essere un calciatore a tempo pieno. Fino ad adesso lo è davvero per delle brevi parentesi. Non può far nulla per mettere i brividi a uno Spezia spietato.

sv Demme – Difficile che possa dare davvero un supporto entrando a tre minuti dal novantesimo. Anche lui non ha mostrato, in ogni caso, in quella breve parentesi in mezzo al campo, che le cose sarebbero andate diversamente con lui titolare. In ogni caso, si piazza sulle mediana in maniera indolore.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)