Ghoulam: “Dobbiamo essere dispiaciuti, è giusto che sia così”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha parlato in mixed zone, al termine della partita con lo Spezia, persa dagli azzurri per 0-1. “Il presidente ha detto che una sconfitta ci sta. Ha visto la nostra stessa partita. Dobbiamo essere dispiaciuti, giusto che sia cosi’. Sono recuperato da un bel po’ di tempo. Non era facile inserirmi. Il mister sa che sto bene, spero di dare un grande contributo ai miei compagni. Dobbiamo mostrare la nostra qualita’ mentale e calcistica. Ci sono tantissimi calciatori forti in rosa. Vorremmo sapere anche noi come mai perdiamo partite del genere. La seconda parte di campionato la immagino molto meglio per me. Ero fuori lista in Europa League, ma ora ci sono”.

Fonte Napoli Magazine