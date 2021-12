Gazzetta – Mancanza di personalità, il problema antico che finora Spalletti è riuscito a camuffare

La Gazzetta dello Sport oggi prova ad analizzare i motivi che hanno portato il Napoli a segnare così pochi gol e a perdere gare come quelle di ieri. “Il Napoli perde la propria terza partita interna consecutiva in questo campionato. E perde contatto dalle milanesi, pur mantenendo il terzo posto. La squadra appare confusa e, pur dando tutto come impegno, non riesce a trovare il gioco e la via del gol: solo una rete, quella pesantissima di San Siro, in tre gare. A volte manca personalità e questo forse è un problema antico, che finora Spalletti è riuscito a camuffare”.