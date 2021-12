G. Capuano, giornalista Radio24: “Gli infortuni hanno inciso sicuramente”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24: “Gli infortuni dell’ultimo mese hanno sicuramente inciso; nonostante questi problemi, i partenopei avrebbero potuto e dovuto conquistare quei 4-5 punti in più che avrebbero permesso di tenere lontana la Juventus; tornata in corsa per il piazzamento Champions. Le partite perse con Empoli e Spezia sono stati suicidi sportivi, mi hanno sinistramente ricordato il pareggio casalingo contro il Verona dello scorso campionato, che è costato la qualificazione in Champions League”.

Fonte: Radio Punto Nuovo