Focolari, giornalista: “Non mi ha convinto la gestione di Mertens”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Focolari, giornalista, ecco le sue parole: “Il crollo del Napoli? Avevo previsto questa flessione degli azzurri. Spalletti è un ottimo allenatore, ma caratterialmente ha delle lacune enormi e questo viene avvertito dalle squadre che allena. È risaputo che vada in tilt quando ci sono delle difficoltà. Quante sono le colpe di Spalletti? Ne ha sicuramente tante, ma sarebbe riduttivo ridurre solo all’allenatore il rendimento dell’ultimo periodo. Poco più di un mese fa il Napoli aveva sette punti di vantaggio sull’Inter, ora ne ha sette in meno. Ciò può essere giustificabile per una squadra che lotta per non retrocedere, non per una che ha l’ambizione di vincere lo scudetto. Gli infortuni sicuramente hanno inciso tanto, ma tra Empoli e Spezia c’era comunque la possibilità di ottenere due vittorie. Non mi ha convinto neanche la gestione di Mertens, non vorrei che ci siano problemi nel rapporto tra Spalletti e il calciatore belga”.