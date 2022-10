Figc, i club dovranno mostrare il versamento delle ritenute Irpef, e contributi Inps. Pena i punti in classifica

Ritornano i controlli della Figc sui conti dei club di Serie A, Milano Finanza scrive in merito:” i club di Serie A , B e C entro il termine del 16 febbraio 2022, dovranno mostrare il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. Se non dovessero riuscire a farlo, andranno in contro alla sanzione della penalizzazione di almeno 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2021/22. Secondo alcune ricostruzioni, diversi club di Serie A sarebbero a rischio e con le attuali difficoltà di liquidità del calcio mettersi per tempo in regola potrebbe rivelarsi impresa non semplice”.

Fonte IlNapolista