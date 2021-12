Difesa ordinata quella di ieri sera con un peccato da dividere tra Ospina e Jesus

6 Ospina

Un colpo di testa alto è il tentativo spezzino del primo tempo: reattivo, però, in uscita. Cerca la soluzione lunga per saltare le linee dello Spezia, cercando Mertens e Lozano. Vero che non è proprio al posto giusto sull’autorete di Juan Jesus ma è davvero come una pugnalata alle spalle.

6,5 Di Lorenzo

Il duello ad alto tasso di cavalli sprigionati è con Reca: un infortunio cerca di minare la sua capacità di restare in campo fino alla fine ma non molla: il terzino della Nazionale tiene botta e cerca più di una sgroppata e nella ripresa si esalta nella pressione a tutto campo dove mette gamba e corsa.

6 Rrahmani

Non commette errori nella prima frazione, cerca di supportare la manovra. Bene in chiusura sulla coppia d’attacco spezzina e anche nella ripresa quando lo Spezia avanza col contagocce riesce sempre a essere asticella in equilibrio tra le cose da fare in avanti ma anche le cose a cui badare in difesa.

5 Juan Jesus

Sporca la sua partita con una sfortunata autorete che è frutto di un movimento completamente sballatto, alla bella marinara. Colpo di testa piazzato nell’angolo in modo sfortunato, come tutti gli autogol. Prima di quel tocco, buon primo tempo, sempre attento su Agudelo e Manaj. E benino anche dopo il patatrac.

6 Mario Rui

Si alza sulla linea dei centrocampi, cerca l’asse con Lozano ed il Napoli crea a sinistra la maggior parte delle sue occasioni. Tiene su Gyasi e non sempre il piede è brillante quando si lancia nella incursioni offensive. Ma è una specie di corda sempre tesa, ed è attaccante pure assai pericoloso. P. Taormina (Il Mattino)