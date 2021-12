COPPA ITALIA FEMMINILE – Spicca per i quarti di finale Inter-Juventus

Dopo l’ufficialità del ripescaggio dell’Empoli Ladies, si sono svolti in giornata i sorteggi di Coppa Italia femminile, valevole per i quarti di finale. Spicca su tutti il derby d’Italia Inter-Juventus, mentre il Como Women affronterà l’A.s. Roma. Ecco il sorteggio per intero e le date (29/30 Gennaio; 12/13 Febbraio)

A.s. Roma-Como Women

Juventus Women-Inter

A.c. Milan-Sampdoria

Fiorentina-Empoli Ladies

Fonte: tuttocalciofemminile.com