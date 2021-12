Centrocampo azzurro: lento e prevedibile, di conseguenza soccombe

Non c’è fantasia, i passaggi sono scolastici, le iniziative prevedibili e i movimenti lenti. Il centrocampo azzurro non è sicuramente in una delle sue serate migliori e come spesso accade in queste occasioni, la prestazione della squadra tutta ne risente. Ecco i voti del CdS al reparto:

Lobotka 6

Lotta e conquista possessi (9), sì, ma detta giochi che, nel traffico e nel grigiore di una fase offensiva blanda, diventano scolastici.

Zielinski 5

Molti passi indietro: stranamente prevedibile, di certo non ispirato ma forse – forse – condizionato da un colpo rimediato in avvio.

Anguissa 5

La condizione non è brillante e l’andamento è lento. Soffre il confronto con Maggiore e compagni di mediana.