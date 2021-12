Cds difesa – “Maldestro” Juan Jesus, in ritardo Ospina

Ospina 5 – Jesus lo coglie di sorpresa, sì, ma lo stesso sarebbe accaduto se a colpire fosse stato Manaj: in ritardo.

Di Lorenzo 6 – Chiude l’anno con la partita numero 25 tra Europa e campionato (tutte per intero) e per poco non pareggia. Non si arrende mai.

Rrahmani 5,5 – Vivacchia dopo i lussi con il Milan. Un po’ incerto, non da lui.

Juan Jesus 5 – Maldestro e anche fatale, l’intervento di testa con cui anticipa Manaj e batte Ospina.

Mario Rui 6 – Spinge e chiude una diagonale super su Manaj pronto a colpire. Ammonito e diffidato, salterà la Juve.

Fonte: CdS