Carnevale, ex Napoli: “Il Napoli non può permettersi questi risultati”

Andrea Carnevale, ex Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Napoli, specialmente nelle coppe, ha fatto uno sforzo maggiore, contro il Leicester ha superato il turno, poi è andata a Milano e ha vinto e nelle ultime due in casa con squadre abbordabili le ha perse. Tempo fa dissi che il Napoli avrebbe dovuto gestire bene le partite di coppa e campionato, è successo quello che pensavo. Non mi aspettavo le sconfitte con Empoli e Spezia, soprattutto perchè la formazione schierata dal Napoli era più che buona. Sicuramente sono mancati giocatori importanti ma la squadra di ieri poteva tranquillamente battere lo Spezia. Una squadra che ha degli obiettivi come può essere il Napoli non può permettersi questi risultati. Ripeto che sicuramente le assenze di gente come Koulibaly, Osimhen e Fabian pesano e si vede, ma i ragazzi a disposizione potevano e dovevano battere Empoli e Spezia. In queste partite è mancata la cattiveria, psicologicamente si ha la tendenza a vederle come partite facili. Beto? E’ un giocatore che può fare bene in carriera. Lo abbiamo preso quest’anno e ci ha sbalorditi tutti, non pensavamo che il suo inserimento fosse così veloce. Sicuramente ha bisogno ancora di tempo perchè è un diamante un pò grezzo ma sono sicuro che in qualche mese esploderà. Diventerà un attaccante forte.”