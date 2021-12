Anguissa, botta e risposta social: “Io non sono così, frate”

I calciatori sono “social”, li utilizzano, leggono. Anche i commenti. E a volte non sono proprio piacevoli. Dopo quanto accaduto qualche giorno fa a Lorenzo Insigne, un botta e risposta anche per Zambo Anguissa. Anche se il pensiero espresso dal tifoso non era di cattivo gusto quanto quello rivolto al capitano del Napoli. Dopo la gara di ieri, come fa tutte le volte, il centrocampista camerunense ha scritto sul proprio profilo Instagram le sue sensazioni sulla partita. “A volte il calcio è crudele e questa sera lo abbiamo visto. Dovremo lottare fino alla fine, restiamo uniti perché insieme si vince come si perde insieme. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie”. In un commento un tifoso ha risposto: “Ha già la testa in Coppa d’Africa, sfortunatamente per noi”. Immediata la risposta di Zambo: “Io non sono così frate”.