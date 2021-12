Ametrano: “Sconfitta del Napoli inaspettata, ora la Juve rientra”

“A volte queste gare nascondono insidie, il periodo del Napoli è un po’ così, non è il momento migliore della stagione e anche una partita scontata può nascondere insidie. Arrivava dalla vittoria sofferta di Milano, ma non mi aspettavo la sconfitta di ieri. Ci sta, la sosta arriva nel momento giusto per riorganizzarsi e recuperare qualche giocatore”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, ex giocatore di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

JUVE – “Un’occasione per rientrare nel gruppone. Dovesse perdere contro il Napoli si allontanerebbe di nuovo. Allo scontro diretto ci arriva meglio la Juve ma se il Napoli recuperasse qualche giocatore importante a Torino può giocarsela, ma non può perdere di nuovo”

COPPA D’AFRICA – “Oggi come oggi è rischiosa anche una partita del nostro campionato. Sicuramente un momento di difficoltà e preoccupazione per tutti, la Serie B rinvia, i campionati esteri fanno fatica. Capisco le società preoccupate perché mandano in giro dei calciatori, ma capisco anche gli organizzatori della Coppa d’Africa che vogliono che la competizione si faccia. Se si organizzano non vedo il perché non possano provare a disputare questa competizione”.