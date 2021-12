WOMEN CHAMPIONS – Date e orario delle sfide della Juventus al Lione

In casa Juventus, non è stata una giornata fortunata, anche per i sette casi Covid, tra calciatrici e staff tecnico, ma a livello tecnico è stato un 2021 davvero ottimo. Per la prima volta nella storia il club bianconero ha conquistato i quarti di finale della Women Champions. L’avversario sarà il Lione e si conoscono le date ufficiali delle due gare.

Juventus-Lione 23 Marzo ore 18,45

Lione-Juventus 31 Marzo ore 21,00

Fonte: tuttocalciofemminile.com