Ultime Napoli – Contro lo Spezia non mancherà la regia di Lobotka

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di questa sera, contro lo Spezia di Thiago Motta. Per il tecnico Luciano Spalletti ci saranno pochi cambi di formazione, ma un gradito ritorno, Mario Rui a sinistra. Per il resto ci sarà la regia di Lobotka, promosso dal mister di Certaldo al fianco di Anguissa. Mertens di punta, mentre alle sue spalle Lozano in leggero vantaggio su Politano, con Zielinski ed Elmas. Con i tre punti, gli azzurri avrebbero la certezza del secondo posto e girerebbero a 42 punti, mentre gli ospiti punteranno ad un buon risultato anche se il destino di Thiago Motta pare ormai segnato verso l’esonero.

Fonte: F. Mandarini CdS