Ultimatum di Pisacane: “Non andremo oltre gennaio per una decisione”

Attualmente positivo al Covid-19, Lorenzo Insigne salterà l’ultima del 2021 e spera di tornare a disposizione del Napoli per il big match dell’Epifania con la Juventus. Intanto, le voci sul suo futuro continuano a rincorrersi, spinte da un contratto in scadenza a giugno prossimo.Non c’è ancora accordo per il rinnovo e il capitano azzurro sarebbe tentato da un’esperienza in MLS, dove il Toronto sarebbe pronto ad accoglierlo grazie a una proposta d’ingaggio importante: 7 milioni di euro.

L’ultimatum di Pisacane

Nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti importanti su questo fronte, visto che l’agente di Insigne fu chiaro: “Non andremo oltre gennaio per prendere una decisione“. Per una risposta di Insigne, però, dal Canada dovranno attendere un po’: anzitutto che si negativizzi, poi che prenda una decisione definitiva.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: tuttomercatoweb.com