UFFICIALE – I convocati del Napoli. Un recupero in difesa. Out in 4 contro lo Spezia

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà lo Spezia, per l’ultima giornata del girone d’andata. Per Spalletti recupero di Mario Rui, mentre out per infortunio: Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, mentre positivo al Covid Lorenzo Insigne.

I convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

Fonte: sscnapoli.it