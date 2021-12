Spalletti su Lobo: “Stanislav, il regista che sa far girare la squadra”

In centosessanta giorni, spesi per entrare prepotentemente nel tessuto tecnico di quella squadra che gli «garbava tanto», Spalletti s’è vestito di se stesso, della sua natura, della sua cultura e pure delle proprie curiosità e anche ora che sta per cominciare Napoli-Spezia, in quel laboratorio a cielo aperto sono state create nuove formule (apparentemente) magiche che hanno rimescolato il destino: «Lobotka è un valore come quasi tutti i nostri giocatori: il buon regista quello che sa fare tutto bene, il grande regista è quello che fa girare bene la squadra e Stanislav è uno di questi. Lo è lui, lo è Fabian, qui c’è stato Jorginho e io sono stato fortunato, perché ne ho avuti. I registi a volte salvano gli allenatori dalla pazzia».

Fonte: A. Giordano (CdS)