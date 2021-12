SERIE B – L’Ats di Monza blocca la squadra di Stroppa fino al 29 Dicembre

È finito in anticipo il 2021 del Monza. L’autorità sanitaria locale, l’ Ats Brianza, ha infatti fermato tutte le attività della squadra fino al 29 dicembre dopo gli ulteriori casi di positività al Covid emersi nel gruppo squadra in seguito all’ultimo giro di tamponi. Una decisione – si attende solo il comunicato ufficiale – che oltre a prolungare l’isolamento domiciliare dei tesserati al club, non permette alla squadra di giocare le prossime due gare di Serie B contro il Perugia (il 26 dicembre) e contro la Reggina (il 29 dicembre). Si va dunque verso il rinvio di entrambi i match, anche se la decisione finale spetta alla Lega Serie B, che durante la riunione in programma domani potrebbe decidere di rimandare i prossimi due turni di campionato vista la situazione epidemiologica generale.

Fonte: sport.sky.it