SERIE A – Napoli-Spezia 0-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il successo contro il Milan, cercava conferme in casa contro lo Spezia. La gara non si gioca a ritmi alti, per merito dei liguri che concedono poco. L’unica occasione da gol è con Mertens, dove para Provedel. Gli ospiti passano in vantaggio, punizione di Bastoni e Juan Jesus la manda in porta, battendo un non impeccabile Ospina. Il gol cerca di scuotere gli azzurri che però mancano di precisione nel cross o nei tagli, come con Lozano. Nella ripresa spinge di più con Politano, ma manca sempre la zampata vincente. La gara poteva cambiare con Lozano, ma sbaglia clamorosamente a porta vuota, salva Erlic. Nel finale Provedel salva su Anguissa ed Elmas scheggia la traversa. Una sconfitta che fa male, con le scelte del mister che certamente non hanno convinto del tutto. Ora dopo la sosta per le feste natalizie, ci sarà la Juventus, ma servirà uno spirito diverso. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Rrahamani 6 – In una serata dove la difesa azzurra fa fatica, il difensore del Kosovo almeno cerca di dare il suo, dove salva in extremis. Lotta come sempre e non demerita.

Anguissa 6 – Per il giocatore del Camerun è l’ultima gara, prima di partire per la Coppa d’Africa, ma come sempre non si risparmia. Meno lucido del solido, anche se prova a cambiare la gara. Nel finale sfiora il pari, parata di Provedel.

Politano 6 – L’esterno azzurro, inizia la gara non bene, ma poi sale in cattedra con spunti e tiri al limite dell’area. Nella ripresa è il migliore in campo, poi cala nel finale.

Flop

Ospina 5 – Il portiere colombiano, da un paio di gare, non sembra più costante come prima. Sul gol, anzi l’autorete di Juan Jesus era a metà strada e si è fatto beffare. Deve ritrovare la brillantezza.

Juan Jesus 5 – Il difensore brasiliano era reduce da una grande prestazione di Milano, stasera invece è apparso svagato e poco lucido. Completa l’opera con l’autorete, la peggior partita da quando è a Napoli.

Mario Rui 5 – Il terzino sinistro, rientra dopo l’assenza contro il Milan, però anche stasera appare discontinuo. Non spinge in avanti e poi si fa ammonire. Era diffidato e salterà la Juventus. Male anche nella ripresa.

Lobotka 5 – Dopo le ultime prestazioni positive del giocatore slovacco, stasera contro lo Spezia, fa fatica a trovare gli spazi. Lento e meno lucido rispetto alle ultime gare, non riesce a cambiare il senso di marcia.

Lozano 4 – Il messicano anche stasera conferma di essere davvero in un anno no. Arriva spesso in ritardo sui cross, compreso su un liscio del portiere, male nel dribbling e poi la ciliegina sulla torta il gol sbagliato a porta vuota. Davvero non cci siamo.

Petagna 5 – L’ingresso in campo della punta ex Atalanta e Spal, doveva cambiare il volto della gara, ma tranne un colpo di testa, davvero poco e non incide.

All. Spalletti 5 – Ebbene sì, anche il mister di Certaldo, stasera ha effettuato scelte che non hanno convinto. Elmas in panchina, l’aver tolto Zielinski e Mertens, Ounas tardi. Sicuramente il tecnico azzurro saprà rifarsi, ma stasera non è stata la sua serata.

A cura di Alessandro Sacco