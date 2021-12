Salernitana, nessuna proroga. Lite fra Lotito e Gravina

E’ deciso, non ci sarà nessuna proroga per la Salernitana di Lotito per la vendita del club, quindi restano ancora pochi giorni, e poi la squadra campana, senza un nulla di fatto, sarà esclusa dalla Serie A. Il Corriere della Sera racconta di una brutta lite fra Gabriele Gravina, presidente della Figc, e Lotito, presidente della Salernitana, dopo la votazione del Consiglio Federale, che all’unanimità ha deciso per la non proroga. “Al momento del dibattito e della votazione, Lotito ha abbandonato la sala in quanto parte in causa. Ma aveva già fatto in tempo a scontrarsi in modo durissimo con il suo grande nemico Gravina, al quale ha rinfacciato di avere preso iniziative personali nelle discussioni con il Governo, rivendicando il merito per eventuali vantaggi che potrebbero arrivare dalla politica al mondo del calcio. Uno scontro che ha lasciato il segno. «La Salernitana? Non so niente, io non c’ero. Chiedete a Gravina», la rabbia del presidente della Lazio in serata”.

Fonte IlNapolista