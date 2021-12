Rapina Ounas: il ladro non sapeva di star derubando un calciatore

E’ stato fermato un uomo per la rapina ad Adam Ounas avvenuta poco prima della partenza per Milano. Dice di aver notato la sua auto, si tratta di una Lamborghini e di averlo seguito fin sotto casa. Dal Vomero a Posillipo. E afferma di non aver riconosciuto il calciatore, di averlo capito poi, successivamente. Lui ha 44 anni e una sfilza di precedenti più o meno simili. È stato arrestato due giorni fa, s contava una condanna da terminare nel 2024 ed era affidato ai servizi sociali. A casa è stata rinvenuta l’arma usata per la rapina ad Ounas mentre in tasca aveva una punta di trapano, di quelle che vengono usate per infrangere finestrini e forzare serrature. G li inquirenti sono arrivati a lui attraverso le immagini delle telecamere all’interno del parco di Posillipo dove risiede il calciatore franco-algerino e grazie alle cosiddette cattura-targhe, dispositivi che hanno consentito di ricostruire tutta la mattinata del malvivente.