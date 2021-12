Rapina Ounas, fermato un uomo che aveva già una condanna per lo stesso reato

Tanta paura per il calciatore del Napoli, Adam Ounas, ma per fortuna nessuna conseguenza, in seguito alla rapina subita sabato nel suo garage. Le forze dell’ordine si sono subito dato da fare, ed un uomo è stato arrestato, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Rapinato con una pistola giocattolo. Le indagini della polizia coordinate dal pm Ardituro hanno dato frutti immediati: nelle scorse ore, infatti, è stato fermato un uomo per la rapina subita da Ounas sabato nel garage della sua casa di Posillipo, prima della partenza per Milano. L’identikit: un 44enne affidato in prova ai servizi sociali dopo una condanna per rapina che, tra l’altro, avrebbe minacciato Adam con un’arma giocattolo (già ritrovata). Fondamentale l’analisi dei video: il calciatore aveva parlato di due persone, e dunque al vaglio c’è la presenza di un complice. Il bottino, tra contanti, oggetti preziosi e di lusso supera i 5mila euro.