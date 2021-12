Sandro Piccinini, giornalista, parlando ai microfoni Sky Sport, ha commentato i risultati delle gare di stasera, col Napoli e l’Atalanta che frenano nella corsa alle prime posizioni. “Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato tanto. In effetti bisogna essere cauti nelle previsioni. Non dobbiamo dimenticare l’infortunio di Osimhen, anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori. Fa parte del gioco“.