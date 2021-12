Insigne chiude il 2021 con un periodo decisamente no

Qualche sintomo influenzale, un antigenico e poi il molecolare. La conferma arriva: Insigne positivo al Covid 19. Ore di attesa e di preoccupazione per il resto della squadra, poi il sospiro di sollievo in serata. Inutile nascondere che si tratti di un periodo no per Insigne che dopo il fastidio muscolare al polpaccio destro, adesso si ritrova ancora fuori. Il capitano è il quarto azzurro colpito dal Covid dopo Demme, Politano e Zanoli.

Si chiude male per lui il 2021, anno che gli ha riservato la straordinaria soddisfazione di laurearsi campione d’Europa con l’Italia di Mancini e un alternanza di momenti felici e meno con il Napoli, dal bellissimo gol segnato in Europa League al Legia Varsavia, ai quattro gol e cinque assist in campionato ai tre rigori falliti.

Il Mattino