“Il Mattino” mette in campo Napoli e Spezia: le due formazioni

Ultima gara dell’ anno al Maradona. Il Napoli, dopo la vittoria in quel di San Siro, affronta lo Spezia di un quasi esonerato Thiago Motta. La squadra ligure di sicuro non attraversa un buon momento, a differenza degli azzurri che, nonostante le numerose difficoltà, a cui ieri si è aggiunta l’ennesima tegola, con capitan Insigne positivo al Covid 19, è sempre riuscito a “stare sul pezzo”, anche se con qualche battuta d’arresto. Stasera scenderanno in campo alle 20.45 ed il Mattino ha provato a mettere in campo le due squadre_