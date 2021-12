Idris: “Perché polemizzare? La Coppa D’Africa si è sempre giocata”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Edriss “Idris” Sanneh, opinionista: “Sono molto tifoso di Koulibaly, non solo come giocatore ma come bravo ragazzo, educato e a modo, fa molto per il sociale anche se nessuno lo sa. Succederà di incontrarci prima o poi.

Coppa d’Africa in piena emergenza COVID-19? Bisogna avere rispetto di un popolo e dei giocatori di quelle latitudini. Il vademecum per proteggersi c’è, esistono controlli sistematici e quotidiani, non vedo la loro paura. Questi giocatori sono fondamentali per i vari club. Capisco che ci sia interesse da difendere e la paura che serpeggia. Sicuramente per esempio il Liverpool Senza Salah e Manè avrà un rendimento inferiore. Però quello che non capisco, all’atto della firma dei contratti con i rispettivi giocatori i club sapevano che ogni 2 anni c’è la Coppa d’Africa. Non capisco la paura, per entrare negli stadi bisogna essere vaccinati. Non sussiste la paura atavica dell’Africa. C’è un pregiudizio anche sulla mancanza di vaccini e nei confronti dell’Africa, si pensa che siamo dei lebbrosi.

Si tolgono i giocatori ai club? E chi se ne frega! Se i giocatori non andranno a giocare tutta l’Africa boicotterà le competizioni. Quante volte Koulibaly è andato a giocare in Nazionale? Non ha mai preso il COVID-19 in questi impegni”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte