[Formazioni] Napoli/Spezia, Mario Rui e Mertens dal primo minuto. Due ballottaggi per i liguri

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli cercherà un successo per chiudere il 2021 al meglio e restare al secondo posto, contro lo Spezia. Il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti, dovrà fare a meno anche di Insigne, positivo al Covid, perciò scelte obbligate. Ritorno a sinistra di Mario Rui, con Di Lorenzo a destra. Lobotka sarà al fianco di Anguissa. Infine in attacco con Elmas l’unica certezza, Mertens in leggero vantaggio su Petagna. Per i liguri due i dubbi: Bastoni o Kovalenko a centrocampo, Agudelo o Nzola in avanti

Fonte: CdS