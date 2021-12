Eto’o: “Non vedo un motivo valido per non giocare la Coppa D’Africa”

Samuel Eto’o non si nasconde. In una delle interviste con Canal+ ha parlato da presidente della Federazione Camerunense dove dovrebbe giocarsi la Coppa d’Africa 2021, ora a rischio per l’aumento dei casi Covid:

“Euro2020 si è giocato in piena pandemia, con gli stadi pieni, in più città e non ci sono stati incidenti. Perché la Coppa d’Africa non si può giocare in Camerun. Che mi diano un unico valido motivo per non giocare, altrimenti ci tratterebbero come sempre, nell’idea “sei meno di niente e devi sopportarlo”. Che ci dicano le cose chiaramente. Il più difficile da accettare è che alcuni africani ne siano ancora complici”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com