Esposito, attore: “Coppa d’Africa? Farla giocare ora è un’aberrazione”

Su Radio Marte, è intervenuto Salvatore Esposito, attore, ecco le sue parole: “Coppa d’Africa? Far giocare una coppa continentale durante i campionati è un’aberrazione, non dovrebbe più esistere nel calcio moderno. Questa cosa falsa i campionati. Su cosa puntare per il 2022 del Napoli? La vittoria dello Scudetto era un miraggio a inizio campionato, ora è più concreta ma secondo me abbiamo qualcosa in meno rispetto all’Inter. In Europa League abbiamo il Barcellona che resta un top club. Coppa Italia? A me è sempre piaciuta. E sono convinto che il Napoli finirà tra i primi 4. Non siamo i favoriti per lo Scudetto ma vincere da non favoriti sarebbe bello. Lobotka? L’anno scorso lo abbiamo sottovalutato, per me il centrocampo del Napoli è il più forte in Italia e tra i primi 5 in Europa. Gomorra? Il finale è una grande metafora. Chi fa quella vita spesso fa quella fine, non è importante il chi ma il come. Sono stati degli anni splendidi, ora arriveranno tantissime cose”.