“E’ stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino nella short list degli Oscar

Paolo Sorrentino è entrato nella short list degli Oscar nei quindici finalisti stranieri per la categoria “Miglior film straniero“. Il regista napoletano è in corsa per la statuetta più ambita insieme al suo film; girato sempre a Napoli e a 20 di distanza dal suo debutto come regista con “L’uomo in più”. Inseriti nella short list oltre al film italiano, che era tra i favoriti della vigilia, l’iraniano “Un eroe” di Asghar Farhadi, il film animato danese “Flee” di Jonas Poher Rasmussen e il giapponese “Drive My Car” di Ry–suke Hamaguchi, tratto da un racconto di Haruki Murakami, il finlandese “Compartment No. 6″, lo spagnolo “The Good Boss” e il norvegese “La peggiore persona del mondo”. Escluso invece il francese “Titane” che aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes. Il prossimo passo è l’8 febbraio, in cui sarà annunciato il quintetto finale mentre il 27 marzo ci sarà l’assegnazione dell’Oscar, che potrebbe essere il secondo per Paolo Sorrentino dopo quello vinto con “La Grande Bellezza”.

Fonte: CdS