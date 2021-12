DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Spezia (22/12/2021)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Massimi; Ass1: Bottegoni; Ass2: Lombardo; IV: Marchetti; VAR: Pairetto; AVAR: Ranghetti

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, si giocherà Napoli-Spezia, per l’ultima giornata del girone d’andata. Per il classico testa-coda, gli azzurri cercheranno di chiudere l’anno con una vittoria. Out per infortunio: Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen e per la positività al Covid Lorenzo Insigne. Mentre i liguri un buon risultato per la zona salvezza. Non ci saranno al “Maradona” Leo Sena, Sala, Salcedo, Verde e Strelec. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco