DAZN – Thiago Motta: “Siamo in linea con gli obiettivi prefissati”

Il tecnico dello Spezia, vittorioso al Maradona, Thiago Motta, interviene ai microfoni di DAZN: “Durante la partita la vivo al massimo, poi alla fine c’è la liberazione, l’abbraccio. Stiamo lavorando con impegno, tutto lo staff sta cercando di fare del suo meglio per aiutare questi ragazzi. Il Napoli cerca di allargare il gioco con i terzini e gli esterni dall’ altro, quindi non potevamo stare troppo bassi, dovevamo difendere alti e così abbiamo fatto. Sono contento del percorso fatto finora, siamo in linea con gli obiettivi prefissati, certo abbiamo avuto delle difficoltò, ma per chi lotta per la salvezza è così, Io però sono fiducioso. Adesso comincio a pensare alla prossima, ci saranno pressioni e discussioni, poi non so cosa succederà”