DAZN – Spalletti: “Abbiamo perso una brutta partita, Mertens è uscito per scelta tecnica”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, visibilmente deluso, interviene ai microfoni DAZN: “Il presidente è venuto a fare gli auguri ed il brindisi con la squadra, nessun colloquio. Oggi abbiamo perso una brutta partita, condotta a lunghi tratti, ma non siamo stati capaci di chiudere le azioni, di finire delle azioni in area di rigore, non siamo stati bravi sulla trequarti, non siamo riusciti a creare spazi, arrivavamo sul fondo senza riuscire a concludere, poi ci siamo anche innervositi…C’è stata una mancanza di qualità, siamo arrivati molto spesso a crossare, non abbiamo mai trovato l’uomo libero, o la possibilità di liberare l’uomo davanti alla porta, Mertens è uscito per scelta tecnica, volevo uno che mettesse più peso in area, mi sembrava servisse fisicità, ma non è successo e non ha fruttato quello che speravo. Ora abbiamo bisogno di riposo, un po’ di stanchezza c’è, devo rialzare il morale della squadra, perchè adesso è davvero un po’ abbattuto. Noi dobbiamo vincere giocando, non possiamo prendere a sportellate gli avversari, noi dobbiamo giocare veloci e palla a terra, ma stasera niente, ci è mancato un po’ di tutto. In classifica guardo chi mi precede ma anche chi mi segue, se non vinci, ovvio, ti montano addosso…”