D’Amico: “Il Napoli può davvero arrivare in fondo con il suo organico”

L’agente Andrea D’Amico è intervenuto questa mattina ai microfoni di “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte, per parlare del campionato e del Napoli:

“Viviamo già tutti nella precarietà del virus, ora tra stadi fatiscenti e altro ci manca solo il discorso della Salernitana. La situazione del calcio è molto grave. La vicenda Salernitana andava risolta prima, facciamo la figura dei venditori ambulanti.

Cosa deve fare il Napoli per rimontare l’Inter? In sede di mercato farà poco, ha già una rosa competitiva cui Spalletti ha dato allenamento. Il budget, mancando la Champions League, è quello che è. Penso che il Napoli sia veramente attrezzato per fare un grande campionato a prescindere da ogni situazione. I 4 punti dall’Inter non sono nulla, ha avuto la sfortuna dell’infortunio di Osimhen ma per fortuna è tornato Mertens. In questo campionato mediocre il Napoli ha un organico per arrivare fino in fondo e ambire al successo finale.

Il fatto che tutti si sentano parte di un progetto è un fattore importante. Una delle capacità più importanti di un allenatore è quella di motivare mentalmente, specie quelli che non giocano sempre. I titolari si motivano da soli e anzi magari se manca la concorrenza si rilassano. Far sentire anche gli altri importanti fa emergere un gruppo competitivo”

sigonfialarete.com