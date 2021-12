COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE – Trasferta in Campania per il Chieti

Dopo aver consolidato domenica scorsa il primato in campionato, il Chieti femminile, leader della serie C, oggi scenderà in campo per gli ottavi di Coppa Italia. La compagine abruzzese affronterà quest’oggi in trasferta l’Independent, con fischio d’inizio alle ore 14,30.

Partita di Coppa Italia Serie C

Ottavi, scontro diretto

Independent-Chieti

Mercoledì 22.12.2021 Ore 14.30

Stadio A. De Cicco, Sant’Anastasia

