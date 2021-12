Con l’esclusione della Salernitana, adesso si avrà una nuova classifica

Con l’esclusione della Salernitana tutte le partite da annullare. Due retrocesse, e i playout di B possono saltare.

Con l’esclusione della Salernitana, verrebbero annullate tutte le gare già giocate: la classifica verrebbe stravolta soprattutto in coda, dove Venezia e Genoa, sconfitte dai granata, vedrebbero confermato l’attuale punteggio, mentre Spezia e Cagliari perderebbero rispettivamente tre e un punto. Retrocederebbero in B la 18ª e la 19ª. Non assorbendo tre squadre dalla A, la B potrebbe optare per ridurre le retrocessioni da 4 a 3: cancellando i playout o facendo retrocedere direttamente solo le ultime due (più la perdente dei play out tra 17ª e 20ª). In questo meccanismo a cascata, sarebbe alla fine la C (4 promozioni in B) a ritrovarsi con una casella vuota. Una situazione senza precedenti.

