Campionato, allarme Covid – Con le vacanze natalizie aumentano i rischi di contagio

Insigne è solo l’ultimo dei risultati positivi al Covid, ma prima c’è stato Immobile e alcuni componenti della Salernitana, tanto che quest’ultima è stata costretta dall’Asl a non aprtire per Udine per la partita di campionato. La Gazzetta dello Sport analizza oggi il rischio per i giocatori in queste vacanze di Natale. Nel campionato italiano ci sono giocatori provenienti da tutti i continenti con le più disparate situazioni epidemiologiche. Il protocollo attuale dovrà essere scrupolosamente rispettato nel momento in cui ricomincerà il campionato, effettuando dei test individuali per isolare eventuali positivi ed evitare che ci possa essere un’estensione del contagio. Peraltro l’esperienza, vicina e lontana, di questi quasi due anni dimostra che il ritorno dall’estero (dopo le vacanze o alla fine degli impegni con le Nazionali) è uno dei momenti di maggiore criticità”.

Fonte IlNapolista