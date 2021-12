Camerun, ecco i convocati, ci sono Anguissa ed Hongla del Verona

Il ct del Camerun Toni Conceição ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa, competizione in programma a partire dal 9 gennaio. Presenti in lista due calciatori che militano in Serie A, ovvero Anguissa e Hongla. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Omossola (As Vita Club), Epassy (Ofi Creta), Efala (Akwa United Football), André Onana (Ajax).

Difensori – Collins (Standard Liegi), Mbaizo (Union Philadelphia), Ngadeu (Gent), Castelletto (Nantes), Moukoudi (St.Etienne), Onguene (Red Bull Salisburgo), Tolo (Seattle), Oyongo (Montpellier), Ebosse (Angers).

Centrocampisti – Jean Onana (Bordeaux), Oum (Mechelen), Anguissa (Napoli), Hongla (Hellas Verona), Kunde (Olympiacos), Lea (Middlesbrough), Neyou (St.Etienne).

Attaccanti – Aboubakar (Al Nasr), Bahoken (Angers), Choupo-Moting (Bayern Monaco), Moumi (Young Boys), Ganago (Lens), Bassogog (Shanghai Shenhua), Toko (Olympique Lione)