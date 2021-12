Per Ciro Immobile finisce qui il 2021 a livello agonistico, visto che dopo giorni di problemi gastrointestinali che gli hanno fatto saltare la sfida contro il Genoa, da questa mattina è positivo al Covid-19. Il tutto è stato riscontrato con antigenico e poi confermato da un molecolare. La punta di Torre Annunziata perciò salterà la trasferta di domani contro il Venezia e per regolamento dovrà stare in isolamento per 10 giorni.

Fonte: lalaziosiamonoi.it