Tecca: “Juventus senza Coppa d’Africa? Occasione per il Napoli”

Il gol annullato al Milan? Ascoltando i vari esperti credo che la decisione di annullare il gol sia legittima, resta il fatto che il regolamento viene troppo interpretato. E’ comunque riconosciuta l’interferenza di Giroud che era a terra e quindi è stato giusto annullare quella rete.

La Caf conferma la Coppa d’Africa ma la Fifa vuole rinviarla? Giocare la coppa D’Africa sarebbe un rischio enorme, mi spaventa il voler andare avanti a tutti i costi. Nel continente africano ci sono anche le garanzie sanitarie che lasciano molto a desiderare. Il buon senso vorrebbe il rinvio di questa manifestazione, che creerebbe ancora più problemi ad una situazione che già ogni giorno è sempre più problematica.

Salernitana fermata dalla Asl? Avendo seguito da vicino la vicenda che ha visto da vicino il Napoli con la Juve, credo che sia un caso analogo. Fa testo come all’epoca la volontà dell’Asl. Quindi credo che questa Udinese-Salernitana sia destinata ad essere recuperata e non ci sarà lo 0-3 a tavolino.

Juve-Napoli a gennaio senza Coppa D’Africa? Il Napoli farebbe tre acquisti niente male con Koulibaly, Anguissa e Osimhen, e avrebbe una bella opportunità. La Juve non ha ancora risolto tutti i suoi problemi, soprattutto in avanti. Sarebbe per il Napoli una gran bella occasione quella di sfidare una Juve ancora non al massimo”.