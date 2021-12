SSCNapoli, Formisano: “Calendario realizzatto sulla responsabilità dei cambiamenti climatici”

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli, è intervenuto in conferenza per parlare del calendario.“Gli ultimi 18 mesi ci hanno fatto apprezzare di più alcune cose importanti. Noi abbiamo pensato di realizzare l’intero calendario sulla responsabilità dei cambiamenti climatici, quest’anno il tema è di grande importanza e responsabilità.

Ho sempre pensato che personaggi come calciatori ecc. possono lanciare un messaggio su temi importanti. Abbiamo tenuto il taglio che ci ha sempre contraddistinto ovvero quello di rappresentare il territorio. Ogni scatto è fatto in luoghi bellissimi che sono preservati dal cambiamento climatico. Si è voluto trattare un argomento delicato con i giocatori.

In tema di comportamenti responsabili, il nostro territorio ha bisogno anche delle piccole cose. Il calendario avrà un prosieguo non solo commerciale ma anche che vive per attività di beneficenza, dato che metteremo degli scatti in beneficenza. Stiamo cercando associazioni che aiutano il territorio proprio per questo.”