Steven Spielberg gli avrebbe già trovato una parte, quella del Grande Gigante Gentile. Andrea Petagna, infatti, è proprio così, come il protagonista del celebre film del 2016: 190 centimetri di generosità messi a disposizione della squadra.

NON SOLO CALCIO

E così il suo destino è rimasto legato a doppia mandata a Napoli e al Napoli, una città che gli piace e che lo ha stregato. Vive a due passi dal mare, sulla collina di Posillipo e conduce una vita tranquilla. Niente riflettori, niente baldoria. Solo testa al campo e alla partita. Calciatore e imprenditore, con l’amico Sfera Ebbasta e lo stilista Marcelo Burlon ha lanciato una catena di ristornati (Healthy Color) che a Milano in tre anni è già diventata un punto di riferimento per i giovani e non. A Napoli l’apertura dei locali è stata rimandata al 2022 per motivi burocratici ma adesso è davvero il momento di sognare in grande. In campo e fuori. Per scrivere i titoli di coda più belli al suo di film. Il grande gigante gentile, che piace a tutti.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Il Mattino – B. Majorano